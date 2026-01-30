Mâcombattante Place Saint-Pierre Mâcon

Mâcombattante

Place Saint-Pierre Centre-ville de Mâcon Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 150 – 150 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 09:00:00

fin : 2026-10-31 18:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Après les 80 ans de la libération de Mâcon et à travers un jeu de piste, incarnez un groupe de résistants dont la mission est de récupérer des documents pouvant compromettre l’identité d’un des leurs. Comprenez leur engagement, notamment à travers des actes du quotidien ! Partagez leur combat. .

Place Saint-Pierre Centre-ville de Mâcon Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mâcombattante

L’événement Mâcombattante Mâcon a été mis à jour le 2026-01-30 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)