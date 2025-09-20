Mâcon en famille Journées du Patrimoine Office de Tourisme Mâcon

Mâcon en famille Journées du Patrimoine Office de Tourisme Mâcon samedi 20 septembre 2025.

Mâcon en famille Journées du Patrimoine

Office de Tourisme 1, Place Saint Pierre Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-21 16:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Visite dédiée aux enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte.

En famille, partez à la découverte des secrets de Mâcon et de lieux insolites dont certains sont d’ordinaire inaccessibles. La visite sera rythmée d’expériences ludiques et sensorielles qui amuseront petits et grands.

Cette visite vous donne droit à une entrée au Musée des Ursulines à tarif réduit.

Rendez-vous 15 mn avant le départ de la visite à l’accueil de l’Office de Tourisme. Nombre de places limité, réservation obligatoire.

En cas de mauvais temps, l’organisateur se réserve le droit de reporter ou d’annuler la visite. .

Office de Tourisme 1, Place Saint Pierre Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 07 07 info@macon-tourisme.com

English : Mâcon en famille Journées du Patrimoine

German : Mâcon en famille Journées du Patrimoine

Italiano :

Espanol :

L’événement Mâcon en famille Journées du Patrimoine Mâcon a été mis à jour le 2025-09-04 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès