Mâcon en famille ! Office du tourisme Mâcon

Mâcon en famille !
Office du tourisme 1 Place Saint-Pierre Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-09-20 14:30:00
fin : 2025-09-20 16:30:00
2025-09-20 2025-09-21
Visite guidée dédiée aux enfants de 6 à 12 ans, accompagnés d’un adulte.
En famille, partez à la découverte des secrets de Mâcon et de lieux insolites dont certains sont d’ordinaire non accessibles.
Cette visite vous donne droit à une entrée au musée des Ursulines à tarif réduit.
Inscription en ligne. .
Office du tourisme 1 Place Saint-Pierre Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
