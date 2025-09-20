Mâcon en famille ! Office du tourisme Mâcon

Mâcon en famille ! Office du tourisme Mâcon samedi 20 septembre 2025.

Mâcon en famille !

Office du tourisme 1 Place Saint-Pierre Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 16:30:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Visite guidée dédiée aux enfants de 6 à 12 ans, accompagnés d’un adulte.

En famille, partez à la découverte des secrets de Mâcon et de lieux insolites dont certains sont d’ordinaire non accessibles.

Cette visite vous donne droit à une entrée au musée des Ursulines à tarif réduit.

Inscription en ligne. .

Office du tourisme 1 Place Saint-Pierre Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Mâcon en famille !

German : Mâcon en famille !

Italiano :

Espanol :

L’événement Mâcon en famille ! Mâcon a été mis à jour le 2025-09-05 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)