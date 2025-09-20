Mâcon Insolite Journée du Patrimoine Office de Tourisme Mâcon

Mâcon Insolite Journée du Patrimoine Office de Tourisme Mâcon samedi 20 septembre 2025.

Saône-et-Loire

Mâcon Insolite Journée du Patrimoine Office de Tourisme 1, Place Saint Pierre Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Traboules, cours intérieures, maisons anciennes ou hôtels particuliers, Mâcon regorge de trésors cachés. Suivez le guide pour découvrir les petits et grands secrets de la ville. La visite sera rythmée d’expériences ludiques et sensorielles. .

Office de Tourisme 1, Place Saint Pierre

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 07 07 info@macon-tourism.com

English : Mâcon Insolite Journée du Patrimoine

German : Mâcon Insolite Journée du Patrimoine

Italiano :

Espanol :

L’événement Mâcon Insolite Journée du Patrimoine Mâcon a été mis à jour le 2025-03-31 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès