Mâcon insolite Office de Tourisme Mâcon

Office de Tourisme 1 Place Saint-Pierre Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-08-16 14:15:00

fin : 2025-08-26 15:45:00

2025-08-16 2025-08-19 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-26 2025-08-29 2025-08-30 2025-09-01 2025-09-02 2025-09-05 2025-09-06 2025-09-08 2025-09-09 2025-09-12 2025-09-13 2025-09-15 2025-09-16 2025-09-19 2025-09-20 2025-09-22

Traboules, cours intérieures, maisons anciennes ou hôtels particuliers, Mâcon regorge de trésors cachés. Suivez le guide pour découvrir les petits et grands secrets de la ville. .

Office de Tourisme 1 Place Saint-Pierre Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 07 07 info@macon-tourisme.com

