Mâcon, la monumentale Office de Tourisme Mâcon

Mâcon, la monumentale mercredi 20 août 2025.

Office de Tourisme 1 Place Saint-Pierre Mâcon

Tarif : 5 EUR

Début : 2025-08-20 10:30:00

fin : 2025-08-27 12:00:00

Dates: 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-27 2025-08-28 2025-09-03 2025-09-04 2025-09-10 2025-09-11 2025-09-17 2025-09-18 2025-09-24 2025-09-25 2025-10-01 2025-10-02 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-22 2025-10-23

Remontez le temps dans le cœur historique de Mâcon et découvrez la ville à travers ses monuments les plus emblématiques. Avec cette visite, l’histoire de l’église Saint-Pierre vous sera intégralement racontée. Vous profiterez également d’une vue imprenable sur la nef depuis l’orgue de tribune !

Cette visite vous donne droit à une entrée au Musée des Ursulines à tarif réduit sur présentation de votre billet. .

Office de Tourisme 1 Place Saint-Pierre Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 07 07 info@macon-tourisme.com

English : Mâcon, la monumentale

German : Mâcon, la monumentale

