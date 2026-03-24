Mâcon, la monumentale Office de Tourisme Mâcon

Mâcon, la monumentale

Office de Tourisme 1 Place Saint-Pierre Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 10:30:00

fin : 2026-09-24 12:00:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-07 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-27 2026-05-28 2026-06-03 2026-06-04 2026-06-10 2026-06-11 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-24 2026-06-25 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-08 2026-07-09

Remontez le temps dans le cœur historique de Mâcon et découvrez la ville à travers ses monuments les plus emblématiques. Avec cette visite, l’histoire de l’église Saint-Pierre vous sera intégralement racontée. Vous profiterez également d’une vue imprenable sur la nef depuis l’orgue de tribune !

Cette visite vous donne droit à une entrée au Musée des Ursulines à tarif réduit.

ATTENTION nombre de places limité, réservation obligatoire. Durée 1h30.

Cette visite vous donne droit à une entrée au Musée des Ursulines à tarif réduit sur présentation de votre billet. .

Office de Tourisme 1 Place Saint-Pierre Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 07 07 info@macon-tourisme.com

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English : Mâcon, la monumentale

L’événement Mâcon, la monumentale Mâcon a été mis à jour le 2026-03-20 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès