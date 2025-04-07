Mâcon Secret Office de Tourisme Mâcon

Mâcon Secret Office de Tourisme Mâcon lundi 18 août 2025.

Mâcon Secret

Office de Tourisme 1 place Saint Pierre Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-18 10:30:00

fin : 2025-08-25 12:00:00

Date(s) :

2025-08-18 2025-08-19 2025-08-25 2025-08-26 2025-09-01 2025-09-02 2025-09-08 2025-09-09 2025-09-15 2025-09-16 2025-09-22 2025-09-23 2025-09-29 2025-09-30 2025-10-06 2025-10-07 2025-10-13 2025-10-14 2025-10-20 2025-10-21

A travers cette visite, laissez-vous guider dans des lieux exclusifs de Mâcon tels que la cour intérieure de la Charité Soufflot, les caves voûtées de l’Hôtel Senecé et autres jolies pépites mâconnaises en terminant la visite sur une note sucrée…

Rendez-vous 15 minutes avant le départ de la visite à l’accueil de l’Office de Tourisme.

ATTENTION nombre de places limité, réservation conseillée. .

Office de Tourisme 1 place Saint Pierre Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 07 07 info@macon-tourism.com

English : Mâcon Secret

German : Mâcon Secret

Italiano :

Espanol :

L’événement Mâcon Secret Mâcon a été mis à jour le 2025-03-31 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès