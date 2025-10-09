Maçonnerie, Electricité, Plomberie : découvrir les métiers et comment se former Agence CAEN BEAULIEU Caen

Maçonnerie, Electricité, Plomberie : découvrir les métiers et comment se former Agence CAEN BEAULIEU Caen jeudi 9 octobre 2025.

Début : 2025-10-09T13:30 – 2025-10-09T14:30

Dans le cadre de la semaine du Bâtiment et des Travaux Publics 2025 qui a lieu du 6 au 10 octobre, nous vous proposons avec notre partenaire AFPA, de venir découvrir les métiers de la maçonnerie, de l’électricité et de la plomberie. Nous vous proposons une visite des plateaux techniques de formations. Ne manquez pas cette occasion pour découvrir, être surpris, et apprendre. Venez explorer les possibilités de formations, rencontrer des stagiaires et découvrir de nouvelles perspectives d’emploi.

Le programme inclura : Accueil et présentation des plateaux techniques Visite guidée des ateliers et des équipements de formation Rencontre avec les formateurs, échanges sur les formations disponibles, discussion sur les opportunités d’emploi

Agence CAEN BEAULIEU 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandy

