MâContre-visite Visite originale de Mâcon Place Saint-Pierre Mâcon

Vous cherchez une visite originale de Mâcon ? Vous pensez déjà tout connaître de la ville ? Détrompez-vous ! Avec MâContre-visite faites un pas de côté, pour voir la ville autrement. Détails cachés, anecdotes, écoutez l’histoire qu’on ne raconte pas à travers une visite guidée mêlant rigueur historique et humour. On observe, cherche, joue et s’amuse surtout. Par équipe, tentez de gagner le maximum de points en répondant aux questions, énigmes ou encore défis qui vous seront donnés ! .

Place Saint-Pierre Centre-ville de Mâcon Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

