Macramé Bouglon

Macramé Bouglon
Macramé Bouglon vendredi 19 septembre 2025.
Macramé
57 route de la métaire Bouglon Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-19
Date(s) :
2025-09-19
Macramé
Ouvert à tous
Initiez vous à l’art du macramé et réalisez votre propre réalisation créative. .
57 route de la métaire Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 87 12 74
English : Macramé
German : Macramé
Italiano :
Espanol : Macramé
L’événement Macramé Bouglon a été mis à jour le 2025-08-30 par OT Coteaux et Landes de Gascogne