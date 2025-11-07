Macramé Bouglon

Macramé Bouglon
Macramé Bouglon vendredi 7 novembre 2025.
Macramé
Le Foirail Bouglon Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-07
Date(s) :
2025-11-07
Initiez vous à l’art du macramé et réalisez votre propre création
Inscription obligatoire .
Le Foirail Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 84 12 74 evs.lefoirail@gmail.com
English : Macramé
German : Macramé
Italiano :
Espanol : Macramé
L’événement Macramé Bouglon a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Coteaux et Landes de Gascogne