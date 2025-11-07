Macramé

Le Foirail Bouglon Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Initiez vous à l’art du macramé et réalisez votre propre création

Inscription obligatoire .

Le Foirail Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 84 12 74 evs.lefoirail@gmail.com

English : Macramé

German : Macramé

Italiano :

Espanol : Macramé

L’événement Macramé Bouglon a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Coteaux et Landes de Gascogne