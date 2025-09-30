Macramé Salle du Club Saint-Priest-les-Fougères

Macramé Salle du Club Saint-Priest-les-Fougères mardi 30 septembre 2025.

Macramé

Salle du Club Mairie Saint-Priest-les-Fougères Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-30

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-09-30 2025-10-14 2025-10-28 2025-11-25 2025-12-23

Le Macramé consiste en une technique particulière de nœuds qui permet des réalisations d’objets artistiques, pratiques ou usuels. Vous apprendrez les bases de cette technique et vous serez accompagné tout au long de cet apprentissage et ensuite guidé pour vos choix et vos réalisations.

Le Macramé consiste en une technique particulière de nœuds qui permet des réalisations d’objets artistiques, pratiques ou usuels. Vous apprendrez les bases de cette technique et vous serez accompagné tout au long de cet apprentissage et ensuite guidé pour vos choix et vos réalisations.

N’hésitez pas à venir participer, vous serez les bienvenus. Contactez l’association .

Salle du Club Mairie Saint-Priest-les-Fougères 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 60 96 20

English : Macramé

Macramé is a special knotting technique that can be used to make artistic, practical or everyday objects. You’ll learn the basics of this technique, and then be guided in your choices and creations.

German : Macramé

Makramee ist eine besondere Knüpftechnik, mit der sich künstlerische, praktische und alltägliche Gegenstände herstellen lassen. Sie lernen die Grundlagen dieser Technik und werden während des gesamten Lernprozesses begleitet und anschließend bei Ihren Entscheidungen und Realisierungen angeleitet.

Italiano :

Il macramé è una particolare tecnica di annodatura che può essere utilizzata per realizzare oggetti artistici, pratici o di uso quotidiano. Imparerete le basi di questa tecnica e sarete accompagnati durante tutto l’apprendistato e quindi guidati nelle vostre scelte e creazioni.

Espanol : Macramé

El macramé es una técnica especial de anudado que puede utilizarse para realizar objetos artísticos, prácticos o cotidianos. Aprenderás los fundamentos de esta técnica y estarás acompañado a lo largo de tu aprendizaje para luego ser guiado en tus elecciones y creaciones.

L’événement Macramé Saint-Priest-les-Fougères a été mis à jour le 2025-09-16 par Isle-Auvézère