[mac]room Vivre en plusieurs langues Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement

Du 01/02 au 05/04/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 9h à 18h.

Du mardi au dimanche de 9h à 18h.



► Fermeture hebdomadaire le lundi, sauf les lundis de Pâques et de Pentecôte. Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] pour l’exposition Vivre en plusieurs langues du 1er février au 5 avril .

À l’occasion des 20 ans du programme PiSourd·e*, l’exposition collective Vivre en plusieurs langues invite à s’ouvrir à l’imaginaire de la langue des signes et de la culture Sourde, et à s’intéresser plus largement à la diversité des langues, à ce qu’elles véhiculent et aux potentiels créatifs du passage d’une langue à l’autre.



Rassemblant les œuvres d’artistes Sourd·es, entendant·es, CODA (Children of Deaf Adults, enfants de parents Sourd·es), francophones ou polyglottes, l’exposition propose ainsi de mettre en réseau une pluralité de langues et de moyens d’expression langues des signes, langues vocales et langages artistiques (écriture, dessin, musique, danse, peinture, vidéo…) se côtoient ici dans un même espace. Chacune à leur manière, elles abordent une multiplicité de questionnements liés à la perception et à la communication. Comment se comprendre lorsque l’on ne parle pas la même langue ? Peut-on réellement communiquer, sans tout saisir de l’autre ? Quelles spécificités possèdent les langues des signes, que les langues vocales n’ont pas ?



Une exposition collective organisée par les Beaux-Arts de Marseille un établissement Campus art Méditerranée, en partenariat avec les Musées de la ville de Marseille [mac] musée d’art contemporain et le soutien de Chroniques, la Fondation F.R.I.D.A et l’association Orphée.



Vernissage public samedi 31 janvier à partir de 11h30



Avec les artistes Ilona Aliot, Babi Badalov, Geoffrey Badel, Giuseppe Caccavale, Léandre Chevreau, Marine Comte, Arthur Gillet, Joseph Grigely, Mélanie Joseph, Mathilde Lauret, Camille Llobet, Marianne Mispelaëre, Max Taguet et Magali Virassamy.



Commissariat Ninon Duhamel



► Afin d’être certain(e) de pouvoir bénéficier de la visite complète de toutes nos salles d’exposition, nous vous invitons à contacter le Musée avant votre visite



► Toutes les visites et activités autour de l’exposition sont disponibles sur le site des musées .

Visit the Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] for the Vivre en plusieurs langues exhibition from February 1 to April 5.

