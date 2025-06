Macrophotographie avec Christophe Pérelle – Saint-Côme-du-Mont Carentan-les-Marais 5 juillet 2025 15:00

Macrophotographie avec Christophe Pérelle Saint-Côme-du-Mont 3 Village Les Ponts Douve Carentan-les-Marais Manche

Début : 2025-07-05 15:00:00

fin : 2025-07-05 17:30:00

2025-07-05

Lors de l’atelier encadré par le photographe Christophe Pérelle, vous partirez à la découverte d’un monde fascinant entre espèces végétales et insectes en explorant les bases techniques et créatives de la macrophotographie. Réservation obligatoire

Saint-Côme-du-Mont 3 Village Les Ponts Douve

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

English : Macrophotographie avec Christophe Pérelle

In this workshop, led by photographer Christophe Pérelle, you’ll discover a fascinating world of plant species and insects, exploring the technical and creative foundations of macro photography. Reservations required

German :

In dem von dem Fotografen Christophe Pérelle geleiteten Workshop gehen Sie auf Entdeckungsreise in eine faszinierende Welt zwischen Pflanzenarten und Insekten und erforschen die technischen und kreativen Grundlagen der Makrofotografie. Reservierung erforderlich

Italiano :

In questo workshop, condotto dal fotografo Christophe Pérelle, scoprirete un mondo affascinante di specie vegetali e insetti mentre esplorate le basi tecniche e creative della fotografia macro. Prenotazione essenziale

Espanol :

En este taller, dirigido por el fotógrafo Christophe Pérelle, descubrirá un mundo fascinante de especies vegetales e insectos mientras explora los fundamentos técnicos y creativos de la macrofotografía. Imprescindible reservar

