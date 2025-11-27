MACUMBA ATOMIC’S CAFÉ Nantes

MACUMBA ATOMIC’S CAFÉ Nantes jeudi 27 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-27 20:00 – 23:50

Gratuit : oui Tout public

Déjà une décennie que la légendaire tinelle du Macumba trône fièrement au coeur du Red Camp du Hellfest. Chaque année ce mirage fluo ressurgit des vapeurs de sueur et de bière pour transformer le camping en véritable dancefloor. Les festivaliers peuvent alors jusqu’au lever du soleil perdre des points de vie au son de Céline Dion, David Hasselhoof, Desireless, Boney M et tout un panthéon de divinités de la pop. Preparez vous à vous époumoner sur Britney, Herbert Leonard, Gilbert Montagné et bien d’autres.Attention des petites touches de metal peuvent s’intercaler dans cette soirée.InstaVidéo

ATOMIC’S CAFÉ Nantes 44000