Mad Inferno Jeu immersif Still

9 rue des Tuileries Still Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-24 18:30:00

fin : 2025-10-24 23:30:00

Date(s) :

2025-10-24 2025-10-25 2025-10-26 2025-10-31 2025-11-01 2025-11-02 2025-11-07 2025-11-08 2025-11-09

Mad Inferno est un jeu grandeur nature immersif qui vous plonge au cœur de la Tuilerie Sonntag, un ancien site industriel chargé d’histoire, où vous devrez résoudre des énigmes et retrouver des balises disséminées sur le terrain.

À mi-chemin entre une partie de cache-cache géant et un jeu de survie peuplé de créatures patrouillant autour des indices, l’expérience mettra votre ingéniosité et votre sang-froid à rude épreuve. Un défi compétitif et palpitant, mêlant stratégie, observation et adrénaline, dans un lieu aussi singulier qu’envoûtant Une seule équipe pourra s’en sortir.

Déconseillé aux moins de 16 ans.

1960. Vous étiez ouvriers de la tuilerie… jusqu’à ce qu’un incendie mystérieux et dévastateur vous condamne à errer au purgatoire.

Les machines sont là, mais tout semble altéré… et vous n’êtes pas seuls. Âmes errantes, monstres et épreuves vous attendent à chaque pas. Saurez-vous percer les mystères de cet au-delà, découvrir l’origine de l’incendie… et sauver votre âme ?

Votre esprit d’équipe, votre discrétion et votre sang-froid seront mis à rude épreuve dans ce jeu grandeur nature hors norme, entre énigmes et cache-cache infernal au cœur d’un site industriel chargé d’histoire.

Une expérience pensée pour celles et ceux qui aiment les frissons, la tension et la compétition, pour 50 minutes d’adrénaline.

Peut-on venir à plus de 2 ou 3 joueurs ?

Oui ! Vous pouvez tout à fait réserver pour un groupe plus grand. À l’entrée, nous vous répartissons en équipes de 2 ou 3 joueurs (le format officiel du jeu), mais une fois sur le terrain vous êtes en autonomie dans ce nouveau concept encore plus immersif. Vous pouvez donc choisir d’avancer ensemble, même si vous êtes plus nombreux. (nous recommandons d’éviter les groupes de plus de 6 pour profiter pleinement des différents mécanismes du jeu)

Gardez simplement en tête qu’au Jugement final, une seule équipe sera déclarée gagnante… À vous de décider si vous restez soudés jusqu’au bout ou si vous trahissez vos amis dans les dernières minutes pour sauver vos âmes !

Cache cache ou live escape game ?

C’est un peu des deux. Inspiré de Dead by Daylight, Phasmophobia ou encore Silent Hill, Mad Inferno vous plonge dans un terrain de jeu parsemé d’énigmes, où seule votre détermination et votre esprit d’équipe feront la différence. Mais prenez garde vous ne serez pas seuls dans cet endroit où les secrets ne sont pas les seuls à rôder. .

9 rue des Tuileries Still 67190 Bas-Rhin Grand Est madknacks67@gmail.com

English :

Halfway between a giant game of hide-and-seek and a survival game populated by creatures patrolling the clues, the experience will put your ingenuity and nerve to the test. A thrilling, competitive challenge, combining strategy, observation and adrenalin, in a place as singular as it is spellbinding.

German :

Das Erlebnis ist eine Mischung aus einem riesigen Versteckspiel und einem Überlebensspiel mit Kreaturen, die um die Hinweise herum patrouillieren, und wird Ihren Einfallsreichtum und Ihre Nervenstärke auf die Probe stellen. Eine spannende Herausforderung, bei der Strategie, Beobachtungsgabe und Adrenalin in einer einzigartigen und faszinierenden Umgebung kombiniert werden.

Italiano :

A metà strada tra un gigantesco gioco a nascondino e un gioco di sopravvivenza popolato da creature che pattugliano gli indizi, l’esperienza metterà alla prova il vostro ingegno e i vostri nervi. Una sfida emozionante e competitiva, che combina strategia, osservazione e adrenalina, in un luogo tanto singolare quanto affascinante.

Espanol :

A medio camino entre un gigantesco juego del escondite y un juego de supervivencia poblado por criaturas que patrullan las pistas, la experiencia pondrá a prueba tu ingenio y tus nervios. Un reto emocionante y competitivo, que combina estrategia, observación y adrenalina, en un lugar tan singular como hechizante.

