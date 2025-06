Mad Jacques Canoë Rue Alluaud Saint-Victurnien 28 juin 2025 07:00

Haute-Vienne

Mad Jacques Canoë
Rue Alluaud Base de Canoë
Saint-Victurnien
Haute-Vienne

Le 28 juin, Saint-Victurnien vibre au rythme de la Mad Jacques Canoë ! Imaginez 400 pagayeurs intrépides remontant la Vienne le temps d’un week-end… et débarquant pour une fête de village complètement déjantée !

Dès 19h, rejoignez l’ambiance festive avec foodtrucks gourmands, animations tout public et concerts endiablés. Une soirée pleine d’énergie, à vivre en famille ou entre amis, au bord de l’eau et sous les étoiles. La Mad Jacques, c’est bien plus qu’une descente en canoë c’est un esprit d’aventure, de fête et de partage. Ne manquez pas cette escale inédite à Saint-Victurnien ! .

Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

