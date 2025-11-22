Mad Jacques La Montagne ça vous gagne Le Point Fort Aubervilliers

Attendre la peuf pour faire la teuf ? Très peu pour nous… On ramène la montagne à Panam’ pour 12h d’after ski non-stop. Prépare-toi, mon Jacquot : il n’y a pas que le vin qui s’annonce chaud. Frometon coulant, dancefloor bouillant, animations incandescentes… Enfile ta plus belle combi, on s’occupe du caquelon !

Line-up :

Miel de Montagne

Bomel

Bingo Disco

Fleur de Mur

Vickies

Plaisir Coupable => Karaoké live

Le Biscuit

32 Mesures

La seule station de ski accessible en métro ! La Mad Jacques transforme le Point Fort d’Aubervilliers en village de montagne pour un after-ski géant! 12h de turbo-teuf terroir ambiance montagne : musique live, vin chaud, fromage et animations à gogo. Le plus grand festival de montagne à basse altitude, accessible avec ton pass Navigo.

Le samedi 22 novembre 2025

de 12h00 à 00h00

payant

Tarifs : à partir de 30€

Public jeunes et adultes.

Le Point Fort 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers

Métro -> 7 : Fort d’Aubervilliers (Aubervilliers) (272m)

Bus -> 152330 : Rechossière (Aubervilliers) (163m)

Vélib -> Jean Jaurès – Ouvrières Pivéreuses (290.43m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.madjacques.fr/les-courses/mad-jacques-montagne jacques@madjacques.fr https://www.facebook.com/LaMadJacques/ https://www.facebook.com/LaMadJacques/