Mad Jacques La Montagne ça vous gagne Le Point Fort Aubervilliers samedi 22 novembre 2025.
Attendre la peuf pour faire la teuf ? Très peu pour nous… On ramène la montagne à Panam’ pour 12h d’after ski non-stop. Prépare-toi, mon Jacquot : il n’y a pas que le vin qui s’annonce chaud. Frometon coulant, dancefloor bouillant, animations incandescentes… Enfile ta plus belle combi, on s’occupe du caquelon !
Line-up :
- Miel de Montagne
- Bomel
- Bingo Disco
- Fleur de Mur
- Vickies
- Plaisir Coupable => Karaoké live
- Le Biscuit
- 32 Mesures
La seule station de ski accessible en métro ! La Mad Jacques transforme le Point Fort d’Aubervilliers en village de montagne pour un after-ski géant! 12h de turbo-teuf terroir ambiance montagne : musique live, vin chaud, fromage et animations à gogo. Le plus grand festival de montagne à basse altitude, accessible avec ton pass Navigo.
Le samedi 22 novembre 2025
de 12h00 à 00h00
payant
Tarifs : à partir de 30€
Public jeunes et adultes.
Le Point Fort 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers
Métro -> 7 : Fort d’Aubervilliers (Aubervilliers) (272m)
Bus -> 152330 : Rechossière (Aubervilliers) (163m)
Vélib -> Jean Jaurès – Ouvrières Pivéreuses (290.43m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.madjacques.fr/les-courses/mad-jacques-montagne jacques@madjacques.fr https://www.facebook.com/LaMadJacques/ https://www.facebook.com/LaMadJacques/