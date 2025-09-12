Mad Jacques Vélo Loire 2025 Roanne Roanne

Mad Jacques Vélo Loire 2025 Roanne vendredi 12 septembre 2025.

Mad Jacques Vélo Loire 2025 Roanne

Tarif : 109 EUR

Début : Vendredi 2025-09-12

fin : 2025-09-14

2025-09-12

Partez pour une aventure à vélo depuis Roanne, en passant par la Côte Roannaise jusqu’au Forez, avec un parcours défini sur 3 jours.

Roanne Départ de la Mad Jacques

Roanne 42300 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 71 51 77

English :

Set off on a 3-day cycling adventure from Roanne, through the Côte Roannaise to Forez.

German :

Begeben Sie sich auf ein Fahrradabenteuer von Roanne über die Côte Roannaise bis zum Forez, mit einer festgelegten Route über 3 Tage.

Italiano :

Partite per un’avventura in bicicletta da Roanne, attraverso la Côte Roannaise fino a Forez, con un itinerario di 3 giorni.

Espanol :

Emprenda una aventura en bicicleta desde Roanne, pasando por la Côte Roannaise, hasta Forez, con un itinerario de 3 días.

