Mad Jacques Véloscénie Vallée de Chevreuse

Nogent-le-Roi Eure-et-Loir

Imagine… Des centaines de Jacquots qui quittent Paris à vélo, coiffés de casques à paillettes, pédalant en rythme et en musique.

Deux jours pour découvrir la Vallée de Chevreuse en suivant la Véloscénie, dans une ambiance “vélo boum-boum”. Des checkpoints musico-gourmands avant de rejoindre un petit village, au cœur du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, pour une maxi fiesta de fin de parcours. L’aventure bikepacking parfaite pour les novices de la gapette la plus simple pour embarquer tes potes qui hésitent encore. .

Nogent-le-Roi 28210 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

