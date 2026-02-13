Mad Maple « extended » + You Matter, Théâtre de Cornouaille, Quimper

Mad Maple « extended » + You Matter Jeudi 2 avril, 20h00 Théâtre de Cornouaille Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-02T20:00:00+02:00 – 2026-04-02T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-02T20:00:00+02:00 – 2026-04-02T22:30:00+02:00

Séverine Morfin quartet

À l’écoute du vivant

En trois suites pour alto, guitare, clarinette et bande-son mixée en live, Séverine Morfin orchestre un dialogue poétique avec le monde qui nous entoure. Glace qui craque, vent qui se lève, bois qui respire, les sons de la nature s’invitent dans cette partition sensorielle.

+

Julie Campiche quartet

La harpe en étendard

À la tête d’un quartet percutant, la harpiste suisse Julie Campiche explore les crises du monde à travers des paysages sonores puissants. Mouvante, planante ou percussive, sa musique offre une expérience musicale saisissante et immersive.

—

PARTENARIAT avec les Aprèm’Jazz

Séverine Morfin quartet