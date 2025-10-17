MAD (model autophagy disorder) Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Vendredi 17 octobre à partir de 17h.

Du 18/10/2025 au 29/03/2026 du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

M.A.D (Model Autophagy Disorder) vous invite à plonger dans les territoires inexplorés de l’Intelligence Artificielle générative, où les images deviennent à la fois miroirs déformants et espaces de lecture dévoyés.

Entre illusions perceptives, illusions numériques et visions réelles, l’exposition explore trois formes d’ambiguïté :



celle des images qui piègent le regard,

celle des IA qui tournent en rond et génèrent leur propre effondrement (Model Autophagy Disorder),

celle d’un homme, Jean-Marie Massou qui, dans l’isolement, a bâti un monde ambigu mais tangible.

En les confrontant, l’exposition invite à habiter ces zones d’incertitude où le réel et l’imaginaire s’entrelacent, où la perte devient ressource, et où l’autophagie des machines contraste avec l’obsession créative des humains.



L’exposition se déroule dans l’atelier dernier cri. .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 95 04 95 95

English :

M.A.D (Model Autophagy Disorder) invites you to plunge into the uncharted territories of generative Artificial Intelligence, where images become both distorting mirrors and distorted reading spaces.

German :

M.A.D (Model Autophagy Disorder) lädt Sie ein, in die unerforschten Gebiete der generativen Künstlichen Intelligenz einzutauchen, wo Bilder gleichzeitig zu verzerrenden Spiegeln und fehlgeleiteten Leseräumen werden.

Italiano :

M.A.D (Model Autophagy Disorder) invita a immergersi nei territori inesplorati dell’Intelligenza Artificiale generativa, dove le immagini diventano specchi distorcenti e spazi di lettura distorti.

Espanol :

M.A.D (Model Autophagy Disorder) le invita a sumergirse en los territorios inexplorados de la Inteligencia Artificial generativa, donde las imágenes se convierten tanto en espejos deformantes como en espacios de lectura distorsionados.

