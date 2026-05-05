MAD PROFESSOR, Le Rocher de Palmer, Cenon

MAD PROFESSOR Jeudi 3 décembre, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Tarif Plein : 24€ | Tarif Abonné.e : 21€ | Tarif Infidèle : 21€ | Tarif PMR/PSH : 21€ | Enfants de moins de 12 ans : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-03T20:30:00+01:00 – 2026-12-03T23:30:00+01:00

Fin : 2026-12-03T20:30:00+01:00 – 2026-12-03T23:30:00+01:00

Neil Fraser, alias Mad Professor, s’impose comme l’un des grands architectes du dub moderne. Depuis les années 80, ce producteur et ingénieur du son hors pair développe une œuvre foisonnante au sein de son label Ariwa, véritable laboratoire sonore où naissent des classiques devenus incontournables. De la série d’albums Dub Me Crazy à ses nombreuses collaborations avec Lee Scratch Perry, Horace Andy ou Massive Attack, il n’a cessé de repousser les frontières du genre, mêlant tradition jamaïcaine et expérimentations électroniques. Véritable pionnier de l’ère numérique du reggae, il a contribué à redéfinir les contours de la bass music contemporaine. Ses performances en live dub captivent par leur intensité et leur spontanéité, élevant chaque concert en performance immersive. Toujours en quête de nouvelles textures, il confirme une créativité intacte avec ses projets récents, notamment l’album Oide Oide avec Brain Damage et Emiko Ota, suivi de Armageddon en featuring avec Sister Nancy en 2025. Une légende vivante dont chaque apparition célèbre l’art du dub dans toute sa puissance et sa modernité.

Dernier album : Armageddon, 2025, Ariwa Sounds

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/mad-professor-03122026-1930 »}]

Figure majeure du dub britannique, Mad Professor façonne depuis plus de quarante ans des paysages sonores où science du mix et vibrations profondes se rencontrent avec une inventivité sans cesse r … Reggae Dub