MAD TEMPURA + STOW LIVE BAR Nantes

MAD TEMPURA + STOW LIVE BAR Nantes vendredi 28 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 20:30 – 23:50

Gratuit : oui Tout public

MAD TEMPURA est un groupe indie rock nantais aux sonorités brutes et mélodiques, influencé par des références telles que Pixies, The Dandy Warhols ou Oasis. Le quatuor développe une écriture sincère, entre énergie garage et refrains entêtants, portée par une formation classique guitare-basse-batterie et des arrangements sobres mais efficaces. Ancré dans la scène locale.InstaSoundcloud STOW est un power trio nantais qui fait ses premières armes scéniques en 2025.Leur son s’ancre dans l’héritage du rock alternatif des années 90, entre grunge, alt-rock et fulgurances punk. Ambiance torturée mais toujours frontale, leur musique alterne intensité brute et envolées abrasives. STOW crée un univers à la fois poétique et désabusé, où l’énergie prime et les riffs cognent.Un groupe fait pour ceux qui veulent se laisser happer par un rock sans concessions.Vidéo

LIVE BAR Nantes 44000