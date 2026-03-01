MADA COMEDY SHOW Bahia Tikka Pornichet
MADA COMEDY SHOW Bahia Tikka Pornichet jeudi 19 mars 2026.
MADA COMEDY SHOW
Bahia Tikka 6 allée du Zéphir Pornichet Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19 19:00:00
fin : 2026-03-19
Date(s) :
2026-03-19
Madalascars et le Bahia Tikka organisent une soirée placée sous le signe de l’humour !
L’association étudiante Madalascars et le bar-restaurant Bahia Tikka proposent une nouvelle soirée stand-up le 19 mars. Cet événement permettra notamment de valoriser de jeunes talents humoristiques locaux.
Créée et portée par six étudiants de l’IUT de Saint-Nazaire, l’association Madalascars vise à récolter des fonds afin de soutenir les élèves de l’école de Maharidaza, à Madagascar. L’intégralité des bénéfices de la soirée sera reversée pour financer un repas quotidien aux enfants de cette école, contribuant ainsi à améliorer leurs conditions d’apprentissage et leur quotidien.
Au programme
mako_tounkara,
mlle_anita,
tibo.fsd.
Ces artistes proposeront un spectacle accessible à tous, mêlant rires et bonne humeur au service d’une cause solidaire.
Informations pratiques
Où ?
Au Bahia Tikka
Quand ?
Le jeudi 19 mars
⏰ Horaires ?
A partir de 19h
L’entrée est-elle payante ?
Oui, le tarif est de 12,50 €.
♿ Est-ce accessible aux PMR ?
Oui l’événement est accessible aux personnes à mobilité réduite.
️ Faut-il réserver ?
Oui il faut réserver par l’intermédiaire du lien suivant car le nombre de places est limité réservation. .
Bahia Tikka 6 allée du Zéphir Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 17 02
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English :
L’événement MADA COMEDY SHOW Pornichet a été mis à jour le 2026-03-14 par ADT44