MADA COMEDY SHOW Bahia Tikka Pornichet

MADA COMEDY SHOW

Bahia Tikka 6 allée du Zéphir Pornichet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 19:00:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Madalascars et le Bahia Tikka organisent une soirée placée sous le signe de l’humour !

L’association étudiante Madalascars et le bar-restaurant Bahia Tikka proposent une nouvelle soirée stand-up le 19 mars. Cet événement permettra notamment de valoriser de jeunes talents humoristiques locaux.

Créée et portée par six étudiants de l’IUT de Saint-Nazaire, l’association Madalascars vise à récolter des fonds afin de soutenir les élèves de l’école de Maharidaza, à Madagascar. L’intégralité des bénéfices de la soirée sera reversée pour financer un repas quotidien aux enfants de cette école, contribuant ainsi à améliorer leurs conditions d’apprentissage et leur quotidien.

Au programme

mako_tounkara,

mlle_anita,

tibo.fsd.

Ces artistes proposeront un spectacle accessible à tous, mêlant rires et bonne humeur au service d’une cause solidaire.

Informations pratiques

Où ?

Au Bahia Tikka

Quand ?

Le jeudi 19 mars

⏰ Horaires ?

A partir de 19h

L’entrée est-elle payante ?

Oui, le tarif est de 12,50 €.

♿ Est-ce accessible aux PMR ?

Oui l’événement est accessible aux personnes à mobilité réduite.

️ Faut-il réserver ?

Oui il faut réserver par l’intermédiaire du lien suivant car le nombre de places est limité réservation. .

Bahia Tikka 6 allée du Zéphir Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 17 02

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English :

L’événement MADA COMEDY SHOW Pornichet a été mis à jour le 2026-03-14 par ADT44