Madagascar, carnet de voyage Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-20 20:00 – 21:30

Gratuit : oui Mercredi 20 mai · 20h · durée 1h30 · Ormédo · tout public · sur réservation au 02 51 78 98 60 Tout public

Avec Christophe Hardy et l’association TambatraMadagascar, c’est un condensé de toutes les richesses du monde : des paysages sublimes, des espèces végétales et animales que l’on ne trouve que sur l’île. Et pourtant, Madagascar est le cinquième pays le plus pauvre au monde avec la moitié de la population qui n’a pas accès à l’eau potable.Christophe a posé le pied en juin 2025 sur cette grande île perdue au large de l’Afrique pour un voyage de 24 jours. Armé de son fidèle appareil photo, il ramène de « l’Île rouge » de splendides images et des rencontres inoubliables.Une soirée placée sous le signe des saveurs avec dégustation de spécialités malgaches cuisinées par les membres de l’association Tambatra.Mercredi 20 mai · 20h · durée 1h30 · Ormédo · tout public · sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60



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