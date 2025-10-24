MADAGASCAR – CENTRE DES EXPOSITIONS – LE FORUM Le Mans

MADAGASCAR Début : 2027-01-31 à 14:00. Tarif : – euros.

DIOGENE PRODUCTIONS PRÉSENTE : MADAGASCARPlongez dans l’univers de Madagascar comme jamais auparavant avec ce spectaclemusical dynamique. Les personnages bien-aimés – Alex le lion, Marty le zèbre,Melman la girafe, et Gloria l’hippopotame – prennent vie dans une série de scènesvibrantes et captivantes. Accompagnés des pingouins espiègles, ils embarquentpour une aventure palpitante remplie de surprises, d’humour et de momentsmémorables

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CENTRE DES EXPOSITIONS – LE FORUM 1 AVENUE DU PARC DES EXPOSITIONS 72000 Le Mans 72