MADAGASCAR – LE CEPAC SILO Marseille

MADAGASCAR Début : 2027-04-03 à 17:30. Tarif : – euros.

ALEXANDRE SORIN PRODUCTIONS, LE THEATRE DU GYMNASE ET ALEXANDRE TESLAR PRESENTENT : MADAGASCARPlongez dans l’univers de Madagascar comme jamais auparavant avec ce spectaclemusical dynamique. Les personnages bien-aimés – Alex le lion, Marty le zèbre,Melman la girafe, et Gloria l’hippopotame – prennent vie dans une série de scènesvibrantes et captivantes. Accompagnés des pingouins espiègles, ils embarquentpour une aventure palpitante remplie de surprises, d’humour et de momentsmémorables.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13