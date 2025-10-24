MADAGASCAR UNE AVENTURE MUSICALE – ESPACE MAYENNE Laval

MADAGASCAR UNE AVENTURE MUSICALE Début : 2027-02-21 à 14:00. Tarif : – euros.

Alexandre Sorin Productions, Le Théâtre du Gymnase et Alexandre Teslar présentent : MADAGASCAR UNE AVENTURE MUSICALE Plongez dans l’univers de Madagascar comme jamais auparavant avec ce spectacle musical dynamique. Les personnages bien-aimés – Alex le lion, Marty le zèbre, Melman la girafe, et Gloria l’hippopotame – prennent vie dans une série de scènes vibrantes et captivantes. Accompagnés des pingouins espiègles, ils embarquent pour une aventure palpitante remplie de surprises, d’humour et de moments mémorables.

ESPACE MAYENNE 2 RUE JOSEPHINE BAKER 53000 Laval 53