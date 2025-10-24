MADAGASCAR UNE AVENTURE MUSICALE – GARE DU MIDI Biarritz

MADAGASCAR UNE AVENTURE MUSICALE Début : 2027-02-06 à 17:30. Tarif : – euros.

ALEXANDRE SORIN PRODUCTIONS, LE THEÂTRE DU GYMNASE & ALEXANDRE TESLAR PRESENTENT : MADAGASCARPlongez dans l’univers de Madagascar comme jamais auparavant avec ce spectacle musical dynamique. Les personnages bien-aimés – Alex le lion, Marty le zèbre, Melman la girafe, et Gloria l’hippopotame – prennent vie dans une série de scènes vibrantes et captivantes. Accompagnés des pingouins espiègles, ils embarquent pour une aventure palpitante remplie de surprises, d’humour et de moments mémorables.

GARE DU MIDI 23, AVENUE FOCH 64200 Biarritz 64