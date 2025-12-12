MADAGASCAR UNE AVENTURE MUSICALE – MADAGASCAR:UNE AVENTURE MUSICALE – THEATRE DU GYMNASE Paris

MADAGASCAR UNE AVENTURE MUSICALE – MADAGASCAR:UNE AVENTURE MUSICALE Début : 2026-01-18 à 14:00. Tarif : – euros.

MADAGASCAR : UNE AVENTURE MUSICALEAlex le lion est le roi de la jungle urbaine, principale attraction du zoo de Central Park à New York.Lui et ses meilleurs amis Marty le zèbre, Melman la girafe et Gloria l’hippopotame ont passé toute leur vie en captivité heureuse devant un public admiratif et avec des repas réguliers qui leur étaient fournis. Insatisfait de sa vie seul, Marty laisse sa curiosité prendre le dessus et s’enfuit avec l’aide de quelques pingouins phénoménaux pour explorer le monde.Rejoignez Alex, Marty, Melman, Gloria et ces pingouins hilarants et comploteurs alors qu’ils montent sur scène pour l’aventure musicale de leur vie.Rempli de personnages extravagants, d’aventures à gogo et d’une musique optimiste, vous n’aurez d’autre choix que de Move It, Move It ! Adaptation et mise en scène Philippe Hersen Direction Musicale : Laurent BerthaudProducteur : Théâtre Marie Bell et Alexandre TeslarAvec en alternance : Robin GanacheauGwendoline FeralVincent GaudinValentin LacoutureDurée : 1h30Tout public

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE DU GYMNASE 38 BOULEVARD DE BONNE NOUVELLE 75010 Paris 75