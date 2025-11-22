Madagascar, une aventure musicale Théâtre du Gymnase Marie Bell Paris

Insatisfait de sa vie seul, Marty laisse sa curiosité prendre le dessus et s’enfuit – avec l’aide de quelques pingouins phénoménaux – pour explorer le monde.Rejoignez Alex, Marty, Melman, Gloria et ces pingouins hilarants et comploteurs alors qu’ils montent sur scène pour l’aventure musicale de leur vie.

Rempli de personnages extravagants, d’aventures à gogo et d’une musique optimiste, vous n’aurez d’autre choix que de « Move It, Move It ! » »

Alex le lion est le roi de la jungle urbaine, principale attraction du zoo de Central Park à New York. Lui et ses meilleurs amis – Marty le zèbre, Melman la girafe et Gloria l’hippopotame – ont passé toute leur vie en captivité heureuse devant un public admiratif et avec des repas réguliers qui leur étaient fournis.

Du samedi 22 novembre 2025 au dimanche 04 janvier 2026 :

payant

A partir de 19 euros

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-22T01:00:00+01:00

fin : 2026-01-05T00:59:59+01:00

Date(s) :

Théâtre du Gymnase Marie Bell 38 Boulevard de Bonne Nouvelle 75010 Paris

https://madagascarlemusical.com/