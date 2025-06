Madalitso Band – Sainte Eulalie d’Ans – Blues du Malawi chateau de belsis Sainte-Eulalie-d’Ans 17 juillet 2025

Madalitso Band – Sainte Eulalie d’Ans – Blues du Malawi chateau de belsis Sainte-Eulalie-d’Ans Jeudi 17 juillet, 18h00 Tarifs concert: Soutien 15€ / plein 13€ / adhérent 10€ / -16 ans prix libre / solidaire 5€ ( uniquement en ligne )

Madalitso Band – Sainte Eulalie d’Ans – Blues du Malawi

Madalitso Band – 17 juillet – Château de Belsis, Sainte-Eulalie-d’Ans

Nous sommes heureux de vous annoncer notre prochain événement musical à Sainte-Eulalie-d’Ans (24640) au château de Belsis jeudi 17 juillet.

En partenariat avec le Château de Belsis, avec le soutien de la mairie de Sainte-Eulalie-d’Ans et de la Communauté de Communes Terrassonnais Haut Périgord Noir.

MARCHÉ ARTISANAL – 18H00 / Concert de Maladitso Band – 20h30

Tarifs concert: Soutien 15€ / plein 13€ / adhérent 10€ / -16 ans prix libre / solidaire 5€ ( uniquement en ligne )

[https://www.helloasso.com/associations/lemondedansmonvillage/evenements/madalitsoband-sainte-eulalie-d-ans-blues-du-malawi](https://www.helloasso.com/associations/lemondedansmonvillage/evenements/madalitsoband-sainte-eulalie-d-ans-blues-du-malawi)

Maladitso Band:

Yosefe Kalekeni et Yobu Maligwa jouent en souriant une musique d’une sincérité et d’une énergie imparable et commencent à faire découvrir au monde leur univers unique. Leur sincérité, leur présence souriante et sans artifice et leurs instruments DIY traduisent sans barrière un parcours incroyable et tout terrain.

Considérés comme de véritables prophètes musicaux au Malawi et révélés par le fameux label suisse Bongo Joe Records, le groupe a déjà parcouru plusieurs continents et joué sur des festivals de renommée internationale tels que le Womex, le Womad, le Roskilde, Sauti Za Busara, MNT Bushfire, le Sziget et bien d’autres, des confins de l’Afrique aux États-Unis et presque partout en Europe.

Formés à l’école de la rue, les deux musiciens placent au cœur de leurs compositions leurs instruments faits maison : le babatone, sorte de basse à une corde, et le banjo traditionnel du Malawi, avec lesquels ils plongent leur public dans la danse et dans une transe infaillible.

[https://youtu.be/PSWc1Ca2-3M?si=Es7PiE7E87-nsJDD](https://youtu.be/PSWc1Ca2-3M?si=Es7PiE7E87-nsJDD)

[https://www.helloasso.com/associations/lemondedansmonvillage/evenements/madalitsoband-sainte-eulalie-d-ans-blues-du-malawi](https://www.helloasso.com/associations/lemondedansmonvillage/evenements/madalitsoband-sainte-eulalie-d-ans-blues-du-malawi)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-17T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-17T22:00:00.000+02:00

1

https://www.helloasso.com/associations/lemondedansmonvillage/evenements/madalitsoband-sainte-eulalie-d-ans-blues-du-malawi

chateau de belsis château de Belsis Sainte-Eulalie-d’Ans 24640 Dordogne