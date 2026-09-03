Madam La Souterraine
samedi 6 mars 2027 · La Souterraine
Informations pratiques
La Souterraine
Madam
1 Avenue de la Liberté La Souterraine Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-06 20:30:00
fin : 2027-03-06
Date(s) :
2027-03-06
Madam est un trio qui s’impose peu à peu comme l’une des formations émergentes les plus singulières de la scène rock actuelle. Porté par une énergie scénique brute et une identité musicale affirmée, le groupe a marqué les esprits avec la sortie de son premier album Thanks For The Noise en avril 2024. Après une tournée remarquée à travers de nombreuses salles et festivals, Madam revient sur scène avec une envie intacte de retrouver le public. Entre intensité rock et présence scénique magnétique, le groupe propose un live à la fois puissant et sincère, où chaque concert devient une véritable expérience. Madam, c’est la combinaison parfaite du Heavy Rock à la Motörhead, du rock poisseux de L7 et du Garage Voodoo Rock cher aux Cramps. Des émotions à foison et de la folie dans un monde qui l’est pourtant déjà bien assez.
Une musique dégoulinante de saturations et scintillante de mélodies… .
1 Avenue de la Liberté La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Madam
L’événement Madam La Souterraine a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Pays Sostranien
À voir aussi à La Souterraine (Creuse)
- Journées du Patrimoine à La Souterraine La Souterraine 19 septembre 2026
- Atelier « Mission chapelle du futur », Micro-Folie de la Souterraine – Chapelle du Sauveur, La Souterraine 19 septembre 2026
- Atelier broderie, Micro-Folie de la Souterraine – Chapelle du Sauveur, La Souterraine 19 septembre 2026
- Loto Salle des Fêtes La Souterraine 20 septembre 2026
- Goliath en concert Centre Culturel Yves Furet La Souterraine 24 septembre 2026