Informations pratiques

La Souterraine

Madam

1 Avenue de la Liberté La Souterraine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-06 20:30:00

fin : 2027-03-06

Date(s) :

2027-03-06

Madam est un trio qui s’impose peu à peu comme l’une des formations émergentes les plus singulières de la scène rock actuelle. Porté par une énergie scénique brute et une identité musicale affirmée, le groupe a marqué les esprits avec la sortie de son premier album Thanks For The Noise en avril 2024. Après une tournée remarquée à travers de nombreuses salles et festivals, Madam revient sur scène avec une envie intacte de retrouver le public. Entre intensité rock et présence scénique magnétique, le groupe propose un live à la fois puissant et sincère, où chaque concert devient une véritable expérience. Madam, c’est la combinaison parfaite du Heavy Rock à la Motörhead, du rock poisseux de L7 et du Garage Voodoo Rock cher aux Cramps. Des émotions à foison et de la folie dans un monde qui l’est pourtant déjà bien assez.

Une musique dégoulinante de saturations et scintillante de mélodies… .

1 Avenue de la Liberté La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07

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English : Madam

L’événement Madam La Souterraine a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Pays Sostranien