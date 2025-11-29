MADAME ARTHUR CABARET Montpellier

MADAME ARTHUR CABARET

La tournée 2026 de Madame Arthur fait escale à Montpellier, le 7 février 2026. Le célèbre cabaret musical drag y présente son tout nouveau spectacle au Rockstore.

Alerte générale ! Quatre créatures drag se sont extirpées des murs du cabaret Madame Arthur munies de leurs perruques, leurs robes et autres faux-cils, elles arpentent la France entière pour prêcher avec malice

l’extravagance et l’ amour des chansons en français.

En live piano voix, Madame Arthur célèbre la fête et propose au public montpelliérain un joyeux voyage dans le temps rempli d’ audace, d’émotion et d’impertinence.

Haut lieu d’inclusion et de libertés, qui a vu naître les icônes Bambi et Coccinelle, le cabaret Madame Arthur

continue d’être aujourd’hui un espace de création où s ’inventent chaque semaine des spectacles thématiques inédits .

English :

Madame Arthur’s 2026 tour makes a stop in Montpellier on February 7, 2026. The famous drag musical cabaret presents its brand-new show at the Rockstore.

