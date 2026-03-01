Madame Arthur enflamme Brest La Carène Brest

Madame Arthur enflamme Brest

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21 23:30:00

2026-03-21

Rendez-vous pour découvrir ce tout nouveau spectacle musical du mythique cabaret de Pigalle. Quatre artistes drag enflamment la France entière avec un tour de chant original, qui revisite les plus grands classiques de la chanson française. Toujours au piano-voix, les créatures embrasent la fête sans retenue et vous emmènent en voyage loin des sentiers battus.

Mêlant amour, humour et extravagance, ce spectacle ne vous laissera pas indifférent.

Artistes de la tournée

La Briochée

Pierre et la Rose

Diamanda Callas

Grand Soir

Informations pratiques

Ouverture des portes à 19h30

Réservation recommandée. .

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00

English : Madame Arthur enflamme Brest

