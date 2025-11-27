MADAME ARTHUR ENFLAMME – CONCERT MADAME ARTHUR – CENTRE CULTUREL TISOT La Seyne Sur Mer

MADAME ARTHUR ENFLAMME – CONCERT MADAME ARTHUR Début : 2026-04-23 à 20:30. Tarif : – euros.

LE CENTRE CULTUREL TISOT VOUS PROPOSE :MADAME ARTHUR en concert Le 23 avril 2026 à 20H30 – Genre : CabaretVéritable institution du cabaret, Madame Arthur voit le jour en 1946 sous l’impulsion de Marcel WUTSMAN à Montmartre. Très vite, elle rencontre le succès et voit défiler les désormais vedettes du genre : Coccinelle, Bambi, et même Serge GAINSBOURG qui composera ses premiers morceaux pour les artistes de Madame Arthur. Basée à Paris, Madame Arthur ramène au contemporain de la musique actuelle cette tradition du cabaret joué et chanté en live. Elle entretient également son activité de clubbing, prenant comme fil rouge la musique en français mixée et remixée par son équipe résidente de DJ.Elle s’exporte pour présenter ses spectacles en tournée dans toute la France et à l’international. Grâce à ses artistes talentueux, elle a su actualiser son héritage en modernisant les arrangements, souvent les paroles, les mises en scène et même les costumes. Jouant tantôt de la nostalgie, parfois du décalage, elle propose une nouvelle version du cabaret, unique en son genre.Les artistes de Madame Arthur transposent aussi leur univers brillamment provocateur hors les murs du Cabaret. La fraîcheur de ces déplacements permet aussi aux artistes de se réinventer selon les lieux en découvrant un tout nouveau public, rapidement conquis.Ouverture des portes à partir de 19H00Infos billetterie :Tarif : 25 euros ( HORS FRAIS DE BILLETTERIE )Concert Assis – Placement LibrePlaces disponibles sur les réseaux France billet (FNAC, CARREFOUR…..) Ticketnet AUCHAN, LECLERC…. WEEZEVENT via notre page Facebook : Centre Culturel Tisot ou directement sur place notamment pour le tarif réduit. – Buvette et restauration sur place- Distributeur d’espèces à proximité ( la Poste Place St Jean, Auchan )- Parking surveillé- Ligne de bus à proximité 08 et 81 (voir horaire réseau Mistral)Contact : Centre Culturel Tisot, avenue Jean Bartolini, 83500 La Seyne Sur MerTel : 04 .94.06.94.77

