MADAME ARTHUR ENFLAMME TOULOUSE LA CABANE HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse

MADAME ARTHUR ENFLAMME TOULOUSE LA CABANE HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse vendredi 16 janvier 2026.

MADAME ARTHUR ENFLAMME TOULOUSE

LA CABANE HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 35 – 35 – 38 EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 19:30:00

fin : 2026-01-16 22:00:00

Date(s) :

2026-01-16

“Madame Arthur enflamme Toulouse” le nouveau spectacle musical drag qui fait monter la température.

Toujours au piano-voix, les créatures embrasent la fête sans retenue et vous emmènent en voyage loin des sentiers battus. Mêlant amour, humour et extravagance, ce spectacle ne va pas nous laisser indifférent. 35 .

LA CABANE HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

English :

madame Arthur enflamme Toulouse? the new drag musical that turns up the heat.

German :

madame Arthur enflamme Toulouse? ist die neue Drag-Musikshow, die die Temperaturen steigen lässt.

Italiano :

madame Arthur infiamma Toulouse? Il nuovo drag musical che sta alzando la temperatura.

Espanol :

madame Arthur incendia Toulouse… el nuevo musical drag que sube la temperatura.

L’événement MADAME ARTHUR ENFLAMME TOULOUSE Toulouse a été mis à jour le 2025-09-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE