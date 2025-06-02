MADAME ARTHUR – LA CABANE Toulouse

MADAME ARTHUR Début : 2026-01-16 à 19:30. Tarif : – euros.

BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : MADAME ARTHUR“Madame Arthur enflamme Toulouse”, le nouveau spectacle musical drag qui fait monter la température. Quatre artistes drag enflamment la France entière avec un tour de chant original qui revisite les plus grands classiques de la chanson française. Toujours au piano-voix, les créatures embrasent la fête sans retenue et vous emmènent en voyage loin des sentiers battus.Mêlant amour, humour et extravagance, ce spectacle ne vous laissera pas indifférent. PMR : shop@bleucitron.net

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA CABANE 16 TER AV. RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31