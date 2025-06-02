MADAME ARTHUR – LE ROCKSTORE Montpellier

MADAME ARTHUR Début : 2026-02-07 à 20:00. Tarif : – euros.

LES TROIS 8 PRESENTE : Madame Arthur enflamme Montpellier“Madame Arthur enflamme Montpellier”, le nouveau spectacle musical du cabaret mythique de Pigalle.Quatre artistes drag enflamment la France entière avec un tour de chant original qui revisite les plus grandsclassiques de la chanson française. Toujours au piano-voix, les créatures embrasent la fête sans retenue et vousemmènent en voyage loin des sentiers battus.Mêlant amour, humour et extravagance, ce spectacle ne vous laissera pas indifférent.Artistes :- La Briochée- Pierre et la Rose- Diamanda Callas- Grand SoirDirection artistique :- Anouk Viale

LE ROCKSTORE 20, RUE DE VERDUN 34000 Montpellier 34