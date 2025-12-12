MADAME ARTHUR – ROCHER DE PALMER Cenon

MADAME ARTHUR Début : 2026-01-17 à 20:30. Tarif : – euros.

BASE CONCERTS PRÉSENTE : MADAME ARTHUR ENFLAMME…“Madame Arthur enflamme Cenon”, le nouveau spectacle musical du cabaret mythique de Pigalle. Quatre artistes drag enflamment la France entière avec un tour de chant original qui revisite les plus grands classiques de la chanson française. Toujours au piano-voix, les créatures embrasent la fête sans retenue et vous emmènent en voyage loin des sentiers battus.Mêlant amour, humour et extravagance, ce spectacle ne vous laissera pas indifférent.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ROCHER DE PALMER 1, RUE ARISTIDE BRIAND 33150 Cenon 33