Madame Bovary en plus long et moins drôle Yzeurespace Yzeure

Madame Bovary en plus long et moins drôle
Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier
Début : 2026-03-31 20:30:00
Porté par deux comédiennes décalées et très drôles, ce dépoussiérage en règle et sans le moindre ennui du chef-d’œuvre de Flaubert est un régal.
Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 80 billetterie.culture@ville-yzeure.com
Performed by two quirky and very funny actresses, this thorough and never boring dusting of Flaubert’s masterpiece is a delight.
