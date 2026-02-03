Madame Bovary en plus long et moins drôle Yzeurespace Yzeure

Madame Bovary en plus long et moins drôle

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier

Début : 2026-03-31 20:30:00

fin : 2026-03-31

Porté par deux comédiennes décalées et très drôles, ce dépoussiérage en règle et sans le moindre ennui du chef-d’œuvre de Flaubert est un régal.

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 80 billetterie.culture@ville-yzeure.com

English :

Performed by two quirky and very funny actresses, this thorough and never boring dusting of Flaubert’s masterpiece is a delight.

