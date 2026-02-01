Madame de Sévigné et le Procès Fouquet Espace d’Art François-Auguste Ducros Grignan

Madame de Sévigné et le Procès Fouquet

Espace d’Art François-Auguste Ducros 12 place du jeu de ballon Grignan Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 18:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

La conférence présentera les causes et les conséquences du procès Fouquet ainsi que son déroulement et les lettres de la marquise qui évoquaient les séances. Mais aussi Fouquet et les protagonistes de cette histoire. Conférence avec diaporama.

Espace d’Art François-Auguste Ducros 12 place du jeu de ballon Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 90 75 71 planeteguides@gmail.com

English :

The lecture will present the causes and consequences of the Fouquet trial, as well as its progress and the Marquise’s letters recounting the sessions. But also Fouquet and the protagonists of this story. Conference with slide show.

