Madame de Sévigné et les mousquetaires Départ devant l’Office de Tourisme Pays de Grignan Enclave des Papes Grignan
Madame de Sévigné et les mousquetaires Départ devant l’Office de Tourisme Pays de Grignan Enclave des Papes Grignan samedi 4 avril 2026.
Madame de Sévigné et les mousquetaires
Départ devant l’Office de Tourisme Pays de Grignan Enclave des Papes 12 Place du Jeu de Ballon Grignan Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-04-04
Venez croiser le fer avec l’Histoire ! Partez à l’aventure avec Madame de Sévigné et les mousquetaires ! Mais restez sur vos gardes ! Un jeu de piste entre fiction et réalité ! Tous publics. Sur réservations. Proposé et animé par Planète Guides.
.
Départ devant l’Office de Tourisme Pays de Grignan Enclave des Papes 12 Place du Jeu de Ballon Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 90 75 71 planeteguides@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Madame de Sévigné et les mousquetaires
Come cross swords with history! Go on an adventure with Madame de Sévigné and the Musketeers! But stay on your guard! A treasure hunt between fiction and reality! All ages. Reservations required. Organized by Planète Guides.
L’événement Madame de Sévigné et les mousquetaires Grignan a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes