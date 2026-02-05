Madame de Sévigné et Vitré Vitré

Madame de Sévigné et Vitré

Place du Château Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-09-13 16:30:00

Date(s) :

2026-03-08 2026-09-13

Madame de Sévigné fait seize séjours dans le pays de Vitré. Elle écrit 294 de ses Lettres aux Rochers, dont 262 adressées à sa fille Françoise de Grignan. Durant ses séjours, la marquise reçoit également dans son hôtel vitréen ou en son Château-Marie, entouré d’un remarquable parc.

Durée 1h30, tout public

Rendez-vous place du château de Vitré

Gratuit, sur réservation au service patrimoine et musées 02 99 75 04 54 ou par mail à musees@mairie-vitre.fr .

Place du Château Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 04 54

