Madame de Sévigné. Lettres parisiennes Musée Carnavalet – Histoire de Paris Paris

Au sein de l’hôtel Carnavalet où vécut la célèbre Parisienne de 1677 à sa mort en 1696, cette exposition revient sur la présence de Madame de Sévigné à Paris, à un moment où la ville connaît d’importantes transformations. Le parcours et l’œuvre de l’écrivaine servent de support à une découverte de la capitale dans ses dimensions urbaine, sociale, politique, artistique. L’exposition s’ouvre sur la question de la présence de l’épistolière dans l’imaginaire collectif et de sa postérité littéraire pour ensuite mettre en lumière la place des femmes dans le Paris du XVIIe siècle, dans le contexte de la diffusion d’une culture galante. Membre d’une élite qui observe à distance les grandeurs de la cour de Louis XIV, Madame de Sévigné est un témoin attentif du Paris politique et saisit la violence des tensions qui traversent alors l’histoire. Enfin, l’évocation du quotidien de la femme de lettres, au sein de l’hôtel Carnavalet tel qu’il fut habité par sa famille, parachève cette traversée du siècle.

Conçue avec l’appui d’un comité scientifique composé de spécialistes de l’œuvre et de la période, l’exposition se fonde sur le renouvellement de l’approche critique consacré à l’épistolière.

À l’occasion du 400e anniversaire de sa naissance, le musée Carnavalet – Histoire de Paris organise une exposition consacrée à Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné (1626-1696). Plus de 200 œuvres, peintures, objets, dessins, provenant des collections du musée, d’importantes collections publiques françaises, étrangères et de collections particulières, sont réunis à cette occasion.

Du mercredi 15 avril 2026 au dimanche 23 août 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 17h45

payant

De 0 à 15 euros.

Tout public.

Date(s) : Musée Carnavalet – Histoire de Paris 23, rue Madame de Sévigné 75003 Paris