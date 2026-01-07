Madame de Sévigné une vie et mille facettes Le village Grignan

Madame de Sévigné une vie et mille facettes

Le village Départ devant l’office de tourisme Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 18:30:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

La conférence racontera la vie de Madame de Sévigné. La séance sera illustrée par un diaporama qui présentera des portraits de la marquise, des personnages historiques ou littéraires qu’elle a croisés et des lieux qu’elle a fréquentés.

.

Le village Départ devant l’office de tourisme Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 90 75 71 planeteguides@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Madame de Sévigné une vie et mille facettes

The lecture will recount the life of Madame de Sévigné. The session will be illustrated by a slide show featuring portraits of the marquise, the historical and literary figures she met and the places she frequented.

L’événement Madame de Sévigné une vie et mille facettes Grignan a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes