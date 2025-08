Madame Farceuse ‘Jeune pousse’ en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Le groupe propose un répertoire mêlant compositions originales de ses membres et reprises inscrites dans l’esthétique du jazz modal et du free jazz.

À géométrie variable, de trio à quintet, Mme Farceuse se produira ici en quintet, avec Irina Leach et Armand Pesnel.

Lucille Moussalli : trompette

Louise Chavanon : flûte traversière

Irina Leach : piano

Armand Pesnel : contrebasse

Eliot Broissand : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — Créé en 2023, Mme Farceuse est un collectif de musicien·nes mené par Eliot Broissand, Lucille Moussalli et Louise Chavanon, qui se sont rencontrés en classe de jazz au CRR de Nantes.

Le samedi 13 septembre 2025

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/