MADAME, histoire chantée des femmes qui m’ont précédée Théâtre de Pertuis Pertuis vendredi 21 novembre 2025.

MADAME, histoire chantée des femmes qui m’ont précédée

Vendredi 21 novembre 2025 de 20h30 à 21h30. Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : Vendredi 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21 21:30:00

2025-11-21

Un violoncelle, un fauteuil, des gramophones, quelques portraits.

Bénédicte, proche de la quarantaine, invite sa grand-mère Régine pour un thé dans un cocon mêlant modernité et nostalgie.

Elle cherche à comprendre sa vie à travers celle de Régine, qui résiste, protégée par ses carapaces. Pourtant, la musique du violoncelle ravive des souvenirs et dévoile la femme derrière la mamie gâteau .

Des figures familiales surgissent, révélant échos et entraves générationnels.

Cette traversée musicale et émotionnelle mène Bénédicte à se libérer et à se réapproprier sa propre voie. .

Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 theatredepertuis@mairie-pertuis.fr

English :

A cello, an armchair, gramophones, a few portraits.

German :

Ein Cello, ein Sessel, Grammophone und einige Porträts.

Italiano :

Un violoncello, una poltrona, grammofoni, alcuni ritratti.

Espanol :

Un violonchelo, un sillón, gramófonos, algunos retratos.

